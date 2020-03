La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur débloque 227,5 M€ pour répondre à la crise Covid-19

Sur le second volet, la solidarité économique et sociale, Renaud Muselier entend "ne laisser personne sur le bord du chemin" en consacrant 103,5 M€ "pour soutenir tous les secteurs touchés." 4,5 M€ seront dédiés à la jeunesse, l'enseignement supérieur et la recherche dont 2 M€ pour le rapatriement de tous les étudiants régionaux en stage ou poursuivant leurs études à l'étranger et 2,5 M€ pour assurer le maintien et la prolongation du financement des doctorants régionaux.Pour les transports, 21 M€ vont accompagner un plan de soutien aux transporteurs de voyageurs et scolaires (77% des montants initialement prévus pour un service plein), une adaptation quotidienne du Plan régional des transports pour couvrir les besoins spécifiques des soignants et des salariés et la suspension des prélèvements en avril des paiements des Pass annuels pour les abonnés aux TER.La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur prévoit un Plan de relance pour l'après-Covid d'1,2 mrd€ avec des fonds déjà programmés dont 134 M€ sanctuarisés malgré les annulations d'évènements (30 M€ sur la culture, 78 M€ sur l'aide aux communes, 21 M€ sur les transports - voir ci-dessus - et 5 M€ sur le sport). Il comprend notamment 762 M€ pour moderniser le service public de transport régional, 100 M€ pour accompagner le programme "Autoroute du quotidien", 17 M€ pour soutenir la relance des entreprises avec un objectif de relocalisation industrielle et 2,6 M€ dédiés à l'industrie touristique qui, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) va perdre entre 20 et 30% de ses arrivées internationales