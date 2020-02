« La Provence pourrait devenir la Silicon Valley de la France »









Après une formation en intelligence artificielle et une carrière dense dans la gestion des données, Hervé Le Jouan, entrepreneur dans l'âme, engage dès 2010 une bataille rangée pour la protection des données des internautes. Visionnaire, bien avant l'instauration du RGPD en 2017, il fonde Privowny Inc. à Palo Alto aux États-Unis. En 2013, cette entreprise de services numériques arrive via Paris sur le marché français. En 2017, Privowny France déménage son siège social à Aix-en-Provence suite à la signature d'un partenariat stratégique avec un groupe d'assurance américain Fortune 500 qui lui offre un accès à près de 400 millions de consommateurs.Aujourd'hui, Hervé Le Jouan se félicite d'avoir installé ses activités en Provence. Son équipe compte 32 salariés et une quinzaine de sous-traitants et devrait encore doubler d'ici 3 ans. Accompagnée par Provence Promotion, l'entreprise se verra remettre le label « Invest in Provence » lors du Mobile Word Congress de Barcelone fin février.











