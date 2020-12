La Méridionale ouvre une ligne maritime entre Marseille et Tanger Med

FRANCE / MAROC. La compagnie maritime La Méridionale ouvrira, mercredi 2 décembre 2020, une ligne maritime régulière entre Marseille et Tanger Med.



Cette route bénéficiera de deux rotations hebdomadaires, avant de passer à trois liaisons par semaine, dès que la crise sanitaire sera passée. Elles seront opérées par deux navires : le Girolata (606 passagers et 230 véhicules) et le Pélagos (269 passagers et 75 véhicules) avec des départs les lundis, mercredis et samedis dans les deux sens. La traversée durera 39 heures.



"L'ouverture de cette ligne régulière, associant transport de fret roulant et de passagers, constitue une formidable opportunité pour le développement économique des territoires concernés et offre un potentiel de forte croissance pour notre compagnie", commente Benoït Dehaye, directeur général de la compagnie phocéenne. Elle constitue une diversification de trafic en reliant la porte d'entrée aux marchés français et européens à celle des marchés marocains et africains. "Notre offre régulière au départ de Marseille présente une alternative pertinente en termes de flux et une solution dont l'impact écologique est plus vertueux que le tout-route", précise Eric Brioist, référent fret Maroc de la Méridionale.



Le Marseille-Tanger Med se concentrera principalement sur les produits agricoles (céréales, fruits, légumes) et agroalimentaires, le textile, les produits chimiques et métallurgiques ainsi que sur les pièces pour les industries automobile et aéronautique.



La Méridionale compte capter 5 à 6% du total des volumes de remorques transportés vers Tanger, soit 280 kilomètres linéaires de fret, équivalent à 20 750 remorques. Elle prévoit, également en année pleine, d'accueillir plus de 50 000 passagers sur cet axe.



Spécialisée dans les liaisons maritimes entre Marseille et la Corse, la Méridionale a transporté 206 000 passagers, 90 000 véhicules et 650 kilomètres de fret en 2019.