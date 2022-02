La Méditerranée particulièrement sensible aux risques climatiques

Avec plus de vingt millions de visiteurs en 2019, pour un peu plus de sept millions d'habitants, la Catalogne croule sous un tourisme de masse qui génère de l'activité, mais aussi beaucoup de nuisances environnementales. La généralitat tente d'étaler la saison et de convaincre ses visiteurs de découvrir l'arrière pays. Mais l'écotourisme ne touche qu'une minorité.



Pour l'adjointe au maire de Nice, Agnès Rampal, personne ne « doute plus du réchauffement climatique ». En méditerranée plus qu'ailleurs, car les températures y grimpent 20% plus vite que la moyenne mondiale. « Nous connaissons des crues violentes, plus souvent et plus fortes en intensité que dans le passé. Le niveau de la mer va monter de cinquante centimètres à un mètre. Cela provoquera des inondations colossales dans les grandes villes, généralement en bord de mer. Des zones entières comme la Camargue vont disparaître. C'est une certitude et nous devons y faire face ». La Métropole Nice Côte d'Azur a créé en réponse à ce défis une Agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques. À l'autre bout de la Méditerranée occidentale, la Région de Tanger-Tétouan-al Hoceima a mis en place un plan régional destiné à améliorer la gestion des risques d'inondation.