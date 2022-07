La Méditerranée en sécheresse

MEDITERRANEE. L'Italie vient de décréter l'état d'urgence dans cinq régions du Nord (Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Lombardie, Vénétie, Piémont). La plaine du Pô vit sa pire sécheresse depuis 70 ans. Le niveau d'eau des grands lacs du nord est au plus bas. Des communes ont déjà commencé à limiter la consommation d'eau potable. Un tiers de la production agricole du pays est menacée.En France, les orages de juin ont causé des dégâts mais réduit le stress hydrique. Seules les régions méditerranéennes et de l'Est vivent une situation alarmante. En corse et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le cumul moyen de pluie sur les six premiers mois de l'année reste largement en dessous de la moyenne. PACA vient de vivre son semestre le plus sec depuis 1959.La saison des feux de forêt a déjà commencé en Espagne. Le pays attaque l'été avec des réserves d'eau remplies à seulement 46 % de leurs capacités alors qu'elles devraient normalement atteindre 65% en cette période de l'année. « L'Espagne et le Portugal endurent le pire climat de sécheresse vu depuis au moins 1 200 ans » titre le magazine Géo. Le Portugal vient de vivre son mois de mai le plus chaud depuis 92 ans, avec un déficit de pluie de 87%. 97% du pays est placé sous « sécheresse sévère ».La rive sud de la Méditerranée connait un situation plus hétérogène. Avec un déficit pluviométrique de 40% , le Maroc enregistre une sécheresse dramatique qui va se traduire par d'importantes baisses de rendements agricoles. Les barrages ne sont remplis qu'à 33%. De nombreuses communes vont manquer d'eau potable. L'Algérie, Tunisie, la Libye et l'Égypte ont bénéficié au printemps de pluies qui sauvent la saison. La production agricole sera identique, voire supérieure, à celle de 2021.