La Méditerranée confrontée à l'inflation

MEDITERRANEE. Croissance liée à une forte reprise de la consommation, désorganisation de la chaîne logistique, pénurie de matières premières... l'inflation s'emballe dans les pays méditerranéens. En Europe, Eurostat vient dévoiler le 30 novembre des taux jamais atteints depuis trente ans. La zone euro voit l'inflation progresser en moyenne de 4,9 % sur un an (novembre 2020 à novembre 2021), avec un +27% impressionnant pour l'énergie. Un pic ? Plutôt un plateau selon les économiques pour qui la surchauffe durera plusieurs mois. Le Fonds monétaire international comme la Banque mondiale estiment que la situation devrait revenir à la normale mi 2022.



Les pays du sud de l'Europe s'en sortent plutôt bien par rapport à leurs voisins du nord qui dépassent presque tous 6,5% d'inflation.

L'Espagne affiche tout de même un inquiétant +5,6%. La rue commence à gronder dans un pays où le salaire minimum a progressé de 1,6% (950 €) pendant que la viande augmentait de 7%, l'huile de 26%, l'électricité de près de 63%.



La France et l'Italie limitent la casse à +3,4% et +4%. Le Portugal (+1,8%), Malte (+1,4%) et même la Grèce (+2,8%) font figure de bons élèves.



À l'Est de la Méditerranée, la Turquie (+20%) et le Liban (+173%) paient au prix fort les errements de leurs gouvernements en matière de politique économique. L'Egypte n'atteint pas de tels sommet mais reste en surchauffe (+8%).



Au Maghreb, l'Algérie avoisine les +6 % d'inflation en 2021 en raison de l’augmentation des cours des matières premières et de la dépréciation du dinar. La Banque Centrale de Tunisie prévoit 5,6% et le Maroc 1% à 1,5%.