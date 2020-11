La MedaWeek de Barcelone repositionne la Méditerranée comme un acteur clé de la relance post-Covid-19

MEDITERRANEE. Réunis virtuellement à l'occasion de la 14e semaine économique de la Méditerranée de Barcelone (Meda Week Barcelona - 18 au 20 novembre 2020), organisée par l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée (Ascame) et la Chambre de Commerce de Barcelone, les acteurs économiques de la région ont publié, vendredi 20 novembre 2020, une déclaration. Elle comprend vingt-cinq initiatives (voir ci-dessous) pour un "nouveau modèle de développement économique dans la région méditerranéenne".



Alors que le processus de Barcelone fête ses vingt-cinq ans, le texte appelle à "revenir à sa vocation (...) pour accélérer l'intégration économique". L'Ascame entend "repositionner la Méditerranée comme un acteur clé de la relance dans l'ère post-Covid-19".



"Beaucoup des objectifs sont toujours valables. Il faut donc s'efforcer d'améliorer la prospérité partagée sur la base des relations Sud-Sud et Nord-Sud, en gardant à l'esprit que l'Europe reste le principal partenaire économique des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Les événements récents, de la crise financière et le printemps arabe à la crise des réfugiés et à la pandémie causée par Covid-19, renforcent la nécessité de travailler ensemble pour atteindre les objectifs du Processus de Barcelone", précise la déclaration adoptée.



"La création d'alliances, d'accords et de partenariats doit être encouragée. L'importance stratégique d'une nouvelle vision du partenariat entre les deux rives de la Méditerranée doit être soulignée, qui permettrait un lien entre les deux continents et une intégration profonde entre l'Europe et l'Afrique. La crise Covid-19 rend ce nouveau partenariat encore plus nécessaire pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. La mise en œuvre de la déclaration de Barcelone nous aidera à relancer l'économie", commente Anwar Zibaoui, coordinateur Général de l’Ascame.