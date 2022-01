La Maltaise Roberta Metsola élue à la présidence du Parlement européen

UE. Réunis en séance plénière à Strasbourg du 17 au 20 janvier 2022, les députés européens ont élu, au premier tour et à la majorité absolue des voix (458 voix sur 690), Roberta Metsola. Ses adversaires, la Suédoise Alice Kuhnke et l'Espagnole Sira Rego, ont obtenu respectivement 101 et 57 bulletins. Soixante-quatre votes blancs ou annulés complètent ce résultat.Le Parlement européen a ensuite procédé à la désignation de ses vice-présidents. Othmar Karas, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Ewa Kopacz, Eva Kaili, Evelyn Regner, Rainer Wieland, Katarina Barley, Dita Charanzova (premier tour), Michal Šimecka, Nicola Beer et Roberts Zile (deuxième tour), Dimitrios Papadimoulis et Heidi Hautala (troisième tour) ont été élus. Trois tours ont donc été nécessaires puisqu'il fallait obtenir 346 voix au moins pour devenir vice-président.Député maltaise du Partit nazzjonalista (Parti nationaliste) et siégeant dans le groupe PPE (Parti Populaire Européen - droite), Roberta Metsola Tedesco Triccas était la favorite pour remplacer David Sassoli, Président du Parlement européen depuis juillet 2019 , il est décédé dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022 à quelques jours de l'élection. A cause de ses ennuis de santé, le député italien avait renoncé à briquer un nouveau mandat. Depuis la mort de son prédécesseur, Roberta Metsola assurait l'intérim du poste en tant que Première vice-présidente depuis le 12 octobre 2020.