LIBYE . La Libye va reprendre ses exportations de pétrole. L'Armée nationale libyenne (ANL), la milice du maréchal Haftar, contrôle l'est du pays et les plus importants champs et terminaux pétroliers de Libye. Elle a annoncé mardi 18 août la fin de son blocus engagé depuis le 17 janvier 2020.L'ANL demande un partage des revenus du pétrole et la fin de l'utilisation de cet argent par le pouvoir installé à Tripoli pour financer les mercenaires turques qui la combattent.Selon la NOC (société publique libyenne du pétrole), le blocus a coûté à la Libye 8,36 milliards de dollars.Cette reprise des exportations pourrait faire baisser la tension qui est montée d'un cran dans le pays depuis que la Turquie, appuyée par des mercenaires djihadistes, a envoyé son armée soutenir le gouvernement officiel de la Libye. Recep Tayyip Erdoğan a notamment obtenu en échange un accord avec la Libye portant sur la délimitation des eaux territoriales dans la région et lésant la plupart des pays voisins (Grèce, Italie, Malte, Égypte). Cette région possède d'énormes gisements de gaz offshore. L’Égypte menace d'envoyer à son tour son armée en Libye, alors que la France a dépêché sur zone deux navires de guerre et deux Rafales.Les enjeux ne sont pas que gazier. Une Libye aux mains d'islamistes radicaux déstabiliserait un peu plus encore l'Afrique du nord et les pays du Sahel.