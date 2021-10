La Libye accueille la communauté internationale à Tripoli

Autre point abordé, l'indépendance de la Libye. Elle passe par la sécurité dans le pays alors que quelque 20 000 mercenaires, selon l'Onu, se trouvent toujours sur son sol, ainsi que plusieurs soldats russes, tchadiens, syriens et soudanais et surtout turcs, grâce à un accord bilatéral conclu avec le précédent gouvernement de Fayez al-Sarraj (GNA).Najla al-Mangoush souhaite "mettre l'accent sur la nécessité de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Libye." Ceci passera par une "unification de l'armée libyenne sous un commandement unique et le désarmement, la démobilisation et la réintégration des milices", précise la ministre qui souhaite "le retrait progressif des forces étrangères."Les participants évoqueront également l'aspect économique. Le temps des réformes et des programmes pour développer l'économie et repartir vers une croissance est venu. Le gouvernement va pointer les secteurs à aider en étant bien conscient que pour se redresser la nouvelle Libye va avoir besoin d'investissements étrangers. Mais aussi de récupérer les fonds libyens et les avoirs de Mouammar Kadhafi et vingt-cinq de ses proches à l'étranger. Gelés depuis mars 2011par les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Suisse notamment, après l'appel aux sanctions de l'Onu, ils pèseraient environ 170 mrds$. Des élections libres pourraient forcer le verrou et libérer ces fonds.Dernier grand chapitre des discussions, la justice transitionnelle et la réconciliation nationale. Le gouvernement intérimaire veut non seulement appuyer l'action de la Haute Commission pour la réconciliation nationale, mais aussi "promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme à travers le discours religieux et les médias" et "lutter contre le tribalisme et le régionalisme afin de créer l'unité nationale".Paris accueillera une autre conférence sur la Libye le 12 novembre 2021. Elle sera coprésidée par Jean-Yves Le Drian, Luigi Di Maio et Heiko Maas, respectivement ministres des Affaires étrangères français, italien et allemand.