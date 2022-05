La Grèce solde par anticipation l'ensemble de sa dette avec le FMI

Cependant, l'impact de la guerre en Ukraine et l'inflation élevée inquiètent le FMI qui craint "des pénuries d'énergie et l'ajout de pressions plus fortes que prévu sur l'inflation intérieure, le tourisme et l'aversion au risque qui pourraient inciter à un resserrement plus rapide des conditions financières mondiales". La mission soufflait d'ailleurs le chaud et le froid dans sa note.



D'un côté son rapport précisait que "la dette publique devrait diminuer et les risques de reconduction semblent gérables à moyen terme. Le ratio dette/PIB devrait tomber en dessous des niveaux pré-pandémiques d'ici 2023, sous l'effet d'une croissance robuste, d'un ajustement budgétaire et d'une inflation plus élevée, dans un contexte où la part de la dette à taux fixe et à longue échéance est très importante".



De l'autre, que "bien que le risque global de tensions souveraines soit modéré, une incertitude considérable subsiste quant à la capacité de la Grèce à maintenir des excédents primaires élevés et à la trajectoire future des taux d'intérêt lorsque le pays commencera à remplacer les financements officiels par des financements de marché. Malgré l'important volant de liquidités du gouvernement et la gestion active du passif, la capacité de la Grèce à assurer le service de sa dette en cas de choc grave dépend du maintien du soutien régional".



Les experts du FMI recommandaient de "maintenir une orientation budgétaire accommodante en 2022, d'atteindre un excédent primaire en 2023 et de viser un déficit primaire inférieur à 2% du PIB" en 2022.