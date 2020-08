La Grèce répond à la Turquie

MEDITERRANEE. Dans le bras de fer qui l'oppose à la Turquie concernant le droit d'exploiter les champs gaziers de Méditerranée orientale, la Grèce se bat sur tous les fronts. L'enjeu est de taille : les réserves seraient comparables à celles de la mer du Nord.Pour contrer la présence militaire forte de la Turquie sur la zone contestée, la Grèce participe à des manœuvres navales du 26 au 28 août, aux cotés de la France, de l'Italie et de Chypre. En réponse, la Turquie a elle aussi annoncé des exercices militaires en Méditerranée orientale, au nord-est de Chypre, les 1er et 2 septembre.Sur plan juridique, la Grèce vient de signer avec l’Égypte et l'Italie deux accords sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Il s'agit pour la Grèce de répondre à une initiative similaire de la Turquie et de la Libye. Les textes sont en parfaite contradiction concernant les zones économiques exclusives de la Turquie d'un coté, de la Grèce et de l’Égypte de l'autre.Alors que les turcs s'arrogent un large accès aux gisements gaziers, l'accord paraphé par la Grèce et l’Égypte les place hors jeu. Athènes s'appuie sur la Convention internationale sur le droit de la mer qui prévoit une zone littorale de douze milles marins autour des îles.