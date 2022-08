La Grèce officiellement libérée de la tutelle de l'Union européenne

GRÈCE. "Un jour historique pour le pays et pour les Grecs". C'est ainsi que Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec, a célébré, samedi 20 août 2022, la sortie officielle de la Grèce de la tutelle de la Commission européenne dans une adresse à la nation."Grâce aux sacrifices et à la résilience de son peuple et à la détermination des autorités, la Grèce clôt aujourd'hui un chapitre difficile de sa longue et fière histoire", déclarait de son côté Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière.En 2010, suite à la crise économique, face à un mur de dette , et à l'impossibilité d'Athènes d'accéder aux marchés financiers pour la financer, l'Union européenne (UE), la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) étaient venus au chevet d'un pays exsangue. Trois plans de sauvetage se sont succédé pour un total de 289 mrds€. Le déblocage des sommes était cependant lié à de fortes contrepartie. Les créanciers exigeaient de nombreuses réformes très impopulaires dont une baisse des salaires et des retraites, l'augmentation des impôts, mais aussi des contraignantes mesures d'austérité, sans cesse renouvelées , dans les budgets des administrations, de nombreuses privatisations et le gel des embauches dans le public. "Un cycle de douze ans qui a apporté de la douleur aux citoyens, fait stagner l'économie et diviser la société se referme", résume aujourd'hui le Premier ministre grec. Kyriakos Mitsotakis prédit "un nouvel horizon clair de croissance, d'unité, de prospérité émerge pour tous".