La Grèce obtient 1,63 mrd€ de l'Europe pour l'aider dans sa transition énergétique et climatique

GRÈCE. La Grèce va bénéficier du programme du Fonds pour une transition juste (FTJ) adopté par la Commission européenne jeudi 16 juin 2022 à Bruxelles. Ce pays recevra 1,63 mrd€ pour "atténuer les effets de la transition énergétique et climatique sur l'économie et la société locales", comme précisé dans un communiqué de l'institution.



"La Grèce est le premier État membre dont l'accord de partenariat 2021-2027 a été approuvé et elle est également le premier pays dont le programme et les plans pour une transition juste ont été adoptés. La Grèce progresse rapidement vers une croissance verte et juste pour tous", se félicite Elisa Ferreira, membre de la Commission européenne, chargée de la cohésion et des réformes.



Le programme FTJ va soutenir la décarbonisation en Macédoine occidentale ainsi qu'à Megalopolis et dans les communes adjacentes. Les centrales électriques à combustibles fossiles seront également progressivement supprimées dans les îles septentrionales et méridionales de la mer Egée et sur celle de Crète.



Ces territoires grecs sont les plus touchés par la transition énergétique et climatique. Deux grandes initiatives s'y dérouleront. La première prendra la forme d'une "zone d'innovation" en Macédoine occidentale pour le développement d'infrastructures et d'actions en faveur de l'entrepreneuriat innovant. La seconde consistera à créer une plate-forme "Bioéconomie 360°" dans les villes de Megalopolis, Gortynia, Oichalia et Tripoli pour favoriser la croissance d'activités commerciales - comme l'agroalimentaire, l'économie circulaire et numérique - tout au long de la chaîne de valeur de la bioéconomie.