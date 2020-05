La Grèce face à un dilemme : reprise du tourisme ou protection de sa population contre le coronavirus

D'où le choix difficile qui se pose à la Grèce : soit protéger sa population, soit tirer un trait sur le tourisme qui emploie un Grec sur cinq et participe pour plus de 20% dans le PIB, le double en prenant en compte les revenus de l'économie souterraine. Aussi, Athènes demande des mesures économiques et sanitaires prises à l’échelle européenne pour affronter cette situation. Demande pour l'instant restée sans réponse.



Les touristes ne sont pas le seul danger. Il faut aussi compter avec les Grecs de la diaspora, environ 10 millions de personnes qui souvent disposent de la double nationalité. Difficile de leur refuser l'entrée. Or, il proviennent tous de pays très touchés par le coronavirus comme la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou même les Etats-Unis.A l'image des touristes étrangers, ils se rendent souvent dans les îles grecques dont la population est vieillissante, donc fragilisée, et les structures sanitaires spartiates. La question se pose de façon encore plus aiguë pour les trente îles du pays de moins de 500 habitants, les plus prisées par les touristes. La mairesse de l'île de Tilos dans le Dodecanèse, Maria Kama, tire la sonnette d'alarme: "Nos maisons sont mitoyennes, nos cours se touchent, nous allons tous dans la même boulangerie, le même supermarché, le même café. Un seul malade, et c'est la contamination générale. Or, nous n'avons pas d'hôpital, juste un dispensaire, et nous ne disposons que d'un seul hélicoptère d'évacuation pour tout le pays."