La Grèce condamnée à verser 5,5 M€ d'amende pour aides indues à la compagnie minière Larco

GRÈCE. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a condamné, jeudi 20 janvier 2022, l'État grec à une amende forfaitaire de 5,5 M€ pour ne pas avoir récupéré des aides versées à Larco. L'institution basée à Luxembourg décrète également une astreinte de 4,36 M€ par semestre de retard dans la mise en application de cette décision, le délai partant de ce jour.



Larco General Mining & Metallurgical Company (ΛΑΡΚΟ) avait reçu des garanties de l'État grec en 2008, 2010 et 2011 et une augmentation de capital en 2009. En mars 2013, la Commission européenne avait ouvert une procédure formelle d'examen sur le soutien financier accordé à cette entreprise minière grecque, spécialisée dans l'extraction et la transformation du minerai de latérite, l'extraction de lignite et la production de ferronickel. Avant de les déclarer, un an plus tard, "illégales et incompatibles avec le marché intérieur" européen et ordonné que le gouvernement les récupère.



En 2016, la Commission a déposé un premier recours devant la CJUE. Cette dernière, en 2017, constatait "le manquement de la Grèce" par la publication d'un arrêt. Sans effet, il avait entraîné, en novembre 2019, un second recours de la Commission pour défaut d'exécution de cette décision.