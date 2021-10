La Grèce commande trois frégates à Naval Group et MBDA

GRÈCE / FRANCE. Nikólaos Panayotópoulos, ministre grec de la Défense, a paraphé, mardi 28 septembre 2021, avec les Pdg de Naval Group et MBDA (fabricant de missiles), un protocole d'entente pour la commande de trois frégates de défense et d'intervention (FDI-HN - Belharra). Une quatrième se trouve en option. Le contrat avec les deux groupes français comprendra aussi leur maintenance et les armements associés. Athènes pourrait également acquérir trois corvettes Gowind (plus une en option).



Les navires de 4 600 tonnes pour plus de 120 mètres de long équipés de radars ultra modernes fournis par Thalès sont évalués à 3 mrds€ (5 mrds€ avec les trois Gowind). Ils seront construits en France à Lorient.



Paris se trouvait en concurrence avec les États-Unis (Lockheed Martin), les Pays-Bas (Damen), l'Allemagne (TKMS) et l'Italie (Fincantieri) pour cet appel d'offres lancé par Athènes en 2020 et portant sur quatre frégates et la rénovation de ses frégates Hydra.