La France se trouve en récession avec une chute de 6% de son PIB

Voici quarante-huit heures, Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances, lançait déjà une alerte lors d'une audition par la commission des Affaires économiques du Sénat en indiquant que le pays allait connaître sa pire récession depuis 1945. "Le chiffre de croissance le plus mauvais qui ait été fait par la France depuis 1945, c'est en 2009, après la crise financière de 2008 : -2,2%", indiquait-il avant de préciser "nous serons vraisemblablement très au-delà des - 2,2%."



Selon François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France qui s'exprimait sur RTL, "chaque quinzaine de confinement nous coûte à peu près 1,5% de niveau de PIB annuel et 1% de déficit supplémentaire." Il s'appuie pour évaluer cet ordre de grandeur sur l'enquête de conjoncture, mais également sur d'autres sources de données comme le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie. Cependant, l'étude indique que ce chiffre ne doit pas être "extrapolé abusivement. Il est en effet possible que la perte de PIB par quinzaine évolue à mesure que la durée cumulée de confinement s'allonge".



L'institution précise que l'activité économique globale a chuté de 32% au mois de mars sur une semaine type de confinement. La note de conjoncture considère que les secteurs les plus touchés sont la construction (perte de 75% de son activité normale), le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration (-65% pour tous). Suivent l'industrie manufacturière avec un recul de 48% et les services marchands (-37%). Les plus épargnés restent l'agriculture et l'industrie agroalimentaire qui ne perdent "que" 6% de leur activité.



L'enquête de conjoncture révèle que 17% des Pme et 22% des ETI ont effectué une demande pour augmenter leur crédit de trésorerie auprès de leur banque. Et quelque 130 000 entreprises ont déposé un dossier pour obtenir un prêt garanti par l'Etat.