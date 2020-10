La France reconfine jusqu'au 1er décembre 2020

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur jeudi 29 octobre 2020 à minuit, et donc à 21 heures pour les villes déjà frappées par le couvre-feu. Et pourraient durer jusqu'au 1er décembre 2020. "Si d'ici quinze jours nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons espérer rouvrir certaines commerces. Notre objectif est de passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000 et ralentir le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation", précise Emmanuel Macron.



Geoffroy Roux de Bézieux a vite réagi, dès mercredi 28 octobre 2020 au soir, à l'intervention du Président de la République estimant que le nouveau confinement allait "provoquer des dégâts économiques et humains considérables." Selon le président du Medef, il "va coûter entre 50 et 75 mrds€ de Produit intérieur brut." Dans un entretien accordé au Parisien, le patron des patrons affirme qu'"il y a un sentiment d'injustice très fort chez les entrepreneurs : les contaminations ont lieu dans la sphère privée et ce sont les entreprises, et donc les salariés, qui sont pénalisées." Selon lui, "il y aura beaucoup de faillites et notamment parmi les 330 000 entreprises du secteur du commerce qui font l'essentiel de leur activité entre le 1er novembre et le 15 décembre."



Emmanuel Macron a souligné que l'Etat continuera à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leurs pertes en chiffre d'affaires. Ainsi que des mesures de trésorerie pour les charges et pour les loyers. "Un plan spécial sera annoncé pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises", précise-t-il.



Geoffroy Roux de Bézieux plaide pour que "tous les secteurs fermés à partir de jeudi soir aient la possibilité, ce qui n'a pas été fait sérieusement jusqu'à présent, de discuter pour pouvoir rouvrir. Trouvons des solutions pour rouvrir les commerces dans les quinze jours. Sur ce point, le Premier ministre ne nous a pas entendus. Le conseil scientifique ne dit pas que les contaminations ont lieu dans les commerces bien au contraire. Les masques sont portés, les clients se lavent les mains à l'entrée et à la sortie."