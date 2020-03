La France met en place des prêts aux entreprises garantis par l'Etat

FRANCE. Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances, BpiFrance et la Fédération bancaire française (FBF), annoncent, mardi 24 mars 2020, "un dispositif inédit permettant à l'Etat de garantir pour 300 mrds€ de prêts". Selon le communiqué du cabinet de Bruno Le Maire, cette enveloppe permettra "de soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent le choc lié à l'urgence sanitaire".Lancés officiellement mercredi 25 mars 2020, et valables jusqu'au 31 décembre 2020, ces prêts s'adressent aux entreprises de toute taille et de toute forme juridique, à l'exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Ils peuvent être obtenus auprès des banques. Leur montant ne pourra excéder les trois mois de chiffres d'affaires 2019 (25% du CA annuel) ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes créées depuis le 1er janvier 2019.Les banques s'engagent à examiner toute demande d'une entreprise qui, après avoir obtenue un pré-accord, devra solliciter un identifiant unique BpiFrance via une plate-forme spécifique pour les entreprises de moins de 5 000 salariés ou par courriel dédié à BpiFrance pour les plus de 5 000 salariés. Cet identifiant sera communiqué à la banque destinataire du dossier de financement qui pourra alors donner son accord de prêt. Une seule demande est autorisée par entreprise jusqu'à fin avril 2020."Aucun remboursement ne sera exigé la première année, l'entreprise pourra choisir d'amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans", précise le communiqué. Il s'agira d'un prêt à prix coûtant."Le lancement du prêt garanti par l'Etat permettra à toutes les entreprises françaises de faire face à leurs besoins en trésorerie dans les circonstances difficiles des prochains mois. En adossant ces prêts à une garantie de 300 milliards d’euros, l’Etat met en oeuvre un instrument massif et inédit pour protéger les entreprises françaises du ralentissement d’activité", commente Bruno Le Maire.