La France met 45 mrds€ à disposition des entreprises touchées par le coronavirus

FRANCE. Au cours d'une conférence de presse téléphonique, mardi 17 mars 2020, Bruno Le Maire a précisé les mesures prises pour soutenir les entreprises face au développement du coronavirus. "Il s'agit d'une guerre sanitaire, mais aussi d'une guerre économique et financière", lance le ministre français de l'Économie et des Finances au début de son intervention.



Ce sont pas moins de 45 mrds€ - "ce n'est qu'une première estimation", précise Bruno Le Maire - que la France met sur la table pour accompagner son plan de soutien à l'économie. Il repose sur trois axes : le chômage partiel, le report des charges et un fonds de solidarité.



D'abord la mise en place d'un chômage partiel. "C'est la première fois dans l'histoire que ce dispositif s'adresse à l'ensemble des salariés. Avant, pendant une crise économique, les entreprises se séparaient de leurs salariés et donc des compétences et du savoir-faire. Ceci posait des problèmes pour assurer la reprise de l'activité à la fin de la crise", souligne Bruno Le Maire. 8,5 mrds€, sur deux mois, vont être consacrés à indemniser les entreprises recourant au chômage partiel.



Ensuite, le gouvernement français débloque 32 mrds€ - réservés dans la trésorerie de l'État - dans le report des charges fiscales et sociales sur le mois de mars 2020. "Ces reports pourront se transformer en annulation pour les entreprises le plus en difficultés", assure le ministre. "C'est le principe zéro recette, zéro dépense qui comprendra aussi le report des remboursements de prêts, du paiement des factures de loyer, d'eau, d'électricité et de gaz pour les petites entreprises et les micro-entrepreneurs", précise-t-il.



Enfin, un fonds de solidarité d'un montant de 2 mrds€ par mois va permettre aux entreprises de bénéficier d'aides. Sont concernées les entreprises dont les activités ont été stoppées (restauration, bars, tourisme), les Tpe qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires en mars 2020 versus mars 2019 et celles qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 1 M€.



Ce fonds de solidarité comprend deux étages. Le premier, un filet de sécurité, va offrir 1 500€ d'aide rapide et automatique sur simple déclaration. Il suffira de s'adresser à la Direction générale des Finances publiques. Le second, une mesure anti-faillite aux montants définis au cas par cas, s'adressera aux sociétés employant au moins un salarié et menaçant de fermer définitivement leurs portes. Bruno Le Maire évalue à 600 000 entreprises les probables bénéficiaires de ces soutiens.