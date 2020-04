La France met 110 mrds€ sur la table pour soutenir son économie face au coronavirus

FRANCE. Dans le cadre de la présentation du deuxième projet de loi de finances rectificative, Bruno Le Maire a précisé, mercredi 15 avril 2020, que la France relevait à 110 mrds€ son estimation du montant total des mesures en cours ou à venir du Plan d'urgence face à la crise du coronavirus. Le ministre français de l'Economie et des Finances a également encore revu sa prévision de recul de la croissance pour 2020 qui passe de -6 à -8% du Produit intérieur brut (PIB) avec une dette de 115%.



Les recettes fiscales devraient être amputées de 42,7 mrds€ en 2020.



Le gouvernement français a annoncé de nouvelles mesures et parmi elles, le versement d'une "aide d'urgence" de 150€ par famille bénéficiaire du RSA (Revenu de solidarité active) ou de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) plus 100€ par enfants ainsi qu'une aide d'urgence pour quatre millions de foyers.



Il porte également le montant du Fonds de solidarité de 1 mrds€ actuellement à 7 mrds€. Cette augmentation va permettre de rendre éligibles au soutiens financiers les moins de dix salariés qui ne pouvaient pas y prétendre comme les agriculteurs, les groupements d'agriculteurs, les entreprises en situation de difficulté et de redressement judiciaire. Ils pourront désormais obtenir de 1 500 à 5 000 € si leur chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50%, non plus entre mars 2019 et mars 2020, mais sur les douze premiers mois de l'année 2019.