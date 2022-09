La France et la Tunisie s'accordent pour normaliser la délivrance des visas

La menace couvait depuis qu'en 2017 Emmanuel Macron avait soulevé ce problème. "Il y a eu un dialogue, ensuite des menaces et aujourd'hui, on met cette menace à exécution", concluait, en septembre 2021 Gabriel Attal.



Tout étranger faisant l'objet d'une OQTF (Obligation de quitter le territoire français) ne peut être expulsé que muni d'un laissez-passer consulaire délivré par les autorités de son pays. Entre janvier et juillet 2021, la France avait ainsi émis 7731 OQTF à l'encontre de ressortissants algériens, mais seulement vingt-deux expulsions avaient pu être menées à bien. Soit 0,2% des OQTF. Pour Rabat, il s'agissait de 3301 OQTF émises pour 138 laissez-passer consulaires délivrés et quatre-vingt expulsions effectives soit 2,4% des OQTF.



La Tunisie est la première à ne plus être concernée par cette mesure. Elle était aussi la meilleure élève du Maghreb en la matière avec 3424 OQTF et 131 expulsions effectives (4%) pour 153 laissez-passer sur la même période que celle évoquée plus haut.



Les ministres de l'Intérieur "ont convenus de refaire une évaluation conjointe de la coopération sur l'ensemble des questions d'intérêt commun d'ici la fin de l'année", indique le communiqué.



Le 1er août 2022, le consulat général de France en Tunisie indiquait que ce pays se trouvait à la quatrième position mondiale des pays pour la délivrance des visas pour la France. Avec un taux d'acceptation de 66%. De janvier à mai 2022, ce sont ainsi plus de 50 000 demandes qui ont été traitées, soit plus de 500 par jour, deux fois plus qu’en 2020 et 2021 (durant la crise sanitaire). 33 000 visas ont été délivrés sur les cinq premiers mois de l’année 2022.