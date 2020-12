La France et l'Onu lancent une nouvelle conférence des donateurs pour le Liban

Le Liban se trouve sans gouvernement depuis trois mois et la démission d'Hassan Diab, son premier ministre, qui a échoué à former un gouvernement d'union. Revenu sur la scène politique le 22 octobre 2020, l'ancien Premier ministre Saad Hariri, qui avait dû quitter son poste à cause des nombreuses manifestations demandant son départ et celui de toute la classe politique jugée incompétente et corrompue, n'a toujours pas réussi non plus à réunir autour de lui une coalition.Le pays est donc dans l'incapacité de mener les réformes structurelles, non seulement nécessaires à son redressement économique, mais point de passage obligé pour pouvoir prétendre à un soutien financier des organisations internationales. En avril 2018, la Conférence CEDRE (conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises) de Paris avait débouché sur 11,6 mrds$ (10,4 mrds€ à l'époque) de promesses de dons et de prêts accordés en contre-partie un engagement de Beyrouth à conduire des réformes.Dans un rapport publié mardi 1er décembre 2020, la Banque mondiale pointe, sans ambiguïté, du doigt les responsables de la situation : "un an après la grave crise économique au Liban, l'absence délibérée d'une action politique efficace de la part des autorités a soumis l'économie à une dépression ardue et prolongée". L'institution estime que le Produit intérieur brut (PIB) du pays devrait se contracter de 19,2% en 2020 (-6,7% en 2019) et que sa dette représentera 194% de son PIB. Le Liban se trouve en cessation de paiement depuis le 7 mars 2020.