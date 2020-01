La France encore numéro un européen des investissements industriels

Les clients et les experts d’EY identifient cinq pivots pour renforcer l’attractivité à moyen terme : une fiscalité adaptée aux nouvelles formes de l’industrie, la formation des talents de demain, une place singulière pour la France et l’Europe dans les chaînes de valeur mondiales, l’investissement technologique intensif et l’anticipation des enjeux climatiques et énergétiques.



"Si des signaux forts et faibles positifs apparaissent, l’heure des choix sonne pour les acteurs publics et les industriels français. Les entreprises parviendront à adapter et maintenir en France de la production, de l’innovation et de l’emploi si la France leur offre un cadre de croissance, des règles stables et une promesse technologique de niveau mondial ", commentent Marc Lhermitte et Pierrick Vaudour, associés EY et auteurs de l’étude.