La France demande officiellement à Israël de renoncer à l'annexion d'un pan de la Cisjordanie

ISRAËL / FRANCE. Emmanuel Macron a officiellement demandé, jeudi 9 juillet 2020, au premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de s'"abstenir de prendre toute mesure d'annexion de territoires palestiniens."Le gouvernement israélien devait à compter du 1er juillet 2020 mettre en place le "plan de paix" proposé par les Américains et adoubé unilatéralement par Israël. Dévoilé fin janvier 2020 et contesté dès sa présentation par l'Autorité palestinienne , il prévoit l'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël, celle occupée par les implantations où vivent quelque 450 000 Israéliens au milieu de 2,7 millions de Palestiniens, ainsi que l'annexion de la vallée du Jourdain.Lors de cet entretien téléphonique entre les deux hommes, le président français a "souligné qu'une telle mesure serait contraire au droit international et compromettrait la possibilité d'une solution à deux Etats, comme l'établissement d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens", selon un communiqué publié par l'Elysée.Emmanuel Macron a tenu également à réitéré au premier ministre israélien "l'engagement indéfectible de la France pour la sécurité d'Israël et sa détermination à oeuvrer pour l'apaisement des tensions au Moyen-Orient", tout en exprimant "son attachement à l'amitié et à la confiance qui lient la France et Israël", précise le communiqué. Plusieurs pays , mais aussi l'Union européenne ainsi que des citoyens israéliens et un collectif français , se sont déjà prononcés contre toute annexion.