La France apporte 900 M€ de prêts et de subventions à la Tunisie

TUNISIE / FRANCE. La visite de Jean-Yves le Drian à Tunis, jeudi 22 octobre 2020, où il a notamment rencontré le premier ministre Hichem Mechichi, s'est conclue par une série d'annonces. Le ministre français des Affaires étrangères a confirmé l'aide promise à la Tunisie avec le versement d'une première tranche de 100 M€.



Le président français Emmanuel Macron s'est déjà engagé, en juin 2020 lors de la venue à Paris de son homologue tunisien Kaïs Saïed, dans un accord cadre triennal d'un montant de 350 M€ pour "appuyer les politiques publiques tunisiennes dans différents domaines", selon les propos de Jean-Yves Le Drian. Et particulièrement en matière de protection sociale, de gouvernance des entreprises publiques, d'accès au secteur financier et de mobilité urbaine. Les fonds seront débloqués par l'Agence française de développement (AFD) sur la période 2020-2022 avec une première tranche de 150 M€ (dont les 100 M€ cités plus haut) puis deux autres, conditionnées à l'avancement des réformes, de 100 M€ chacune en 2021 et 2022.



Parallèlement, Paris va aider le pays dans sa lutte contre la pandémie en livrant pour 500 000 € d'équipement médical en Tunisie dont des masques, des réactifs pour les tests et dix-neuf respirateurs pour le transfert médicalisé des patients. Jean-Yves Le Drian se dit également prêt à financer la construction d'un hôpital à Gafsa.



La France va également apporter son soutien, à hauteur de 38 M€ de prêts - plus 1 M€ de subventions consentis à la Sonede (Société nationale tunisienne d'exploitation et de distribution des eaux) - pour la station de traitement des eaux de Bjaoua (banlieue ouest de Tunis) destinée à sécuriser l'approvisionnement en eau potable du Grand Tunis.



Jean-Yves Le Drian a également indiqué que la troisième réunion du conseil supérieur de la coopération tuniso-française se tiendrait à Tunis en mars 2021.