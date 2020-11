La Française Odile Renaud-Basso prend ses fonctions de présidente de la BERD

UE. Odile Renaud-Basso entre officiellement, lundi 2 novembre 2020 à Londres, dans ses fonctions de présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). Elle succède à Sir Suma Chakrabarti, qui a accompli deux mandats de quatre ans.



La Stéphanoise, précédemment directrice générale du Trésor français (du 2 juin 2016 au 2 novembre 2020), et vice-présidente du Comité économique et financier européen (groupes du G7 et du G8), avait été élue à ce poste en octobre 2020 lors de l'assemblée annuelle en session virtuelle de la banque. Elle a également exercé de 2005 à 2010 comme directrice des affaires économiques et financières à la Commission européenne et a été, de 2010 à 2012, cheffe de cabinet adjoint du président du Conseil européen Herman Van Rompuy, en charge particulièrement de la gestion de la crise de la zone euro. Elle devient ensuite directrice générale adjointe de la Caisse des dépôts et consignations en France puis directrice par intérim.



"Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau chapitre pour moi et pour la Berd. Nous vivons une période difficile et j'ai été très impressionnée par les efforts déployés par la banque pour aider nos pays d'opération et nos clients à faire face à l'impact économique de Covid-19. Nous avons notre feuille de route pour les cinq prochaines années, le cadre stratégique et financier, approuvé par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle d'octobre, et nous allons maintenant travailler ensemble pour réaliser les priorités qu'il contient", commente Odile Renaud-Basso.



Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) en 1987, ancienne élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA) en 1990 et ayant également étudié à la John F.Kennedy School of Governement à l'Université d'Harvard en 1993, elle a également exercé les fonctions de gouverneur de la Berd et de la Banque africaine de développement (BAD).



La Berd investit dans trente-huit économies émergentes en Europe, en Afrique et en Asie en favorisant principalement le développement durable du secteur privé.