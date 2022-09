La Finul rempile pour un an et continuera à assurer un soutien logistique à l'armée libanaise

A l'unanimité de ses quinze membres, le Conseil de sécurité a donc une nouvelle fois accédé au souhait des autorités libanaises et aux termes d'un rapport récent du secrétaire général de l'Onu insistant sur le fait que "les causes profondes" de la mésentente entre les deux pays n'avaient pas "radicalement changé depuis 2006". Antonio Guterres s'inquiétait également dans ce document du "risque que les violations de la cessation des hostilités puisse mener à un nouveau conflit, dont aucune des parties de la région n'a les moyens".Dans le communiqué annonçant sa décision, le Conseil de sécurité "demande de nouveau à Israël et au Liban d’appuyer un cessez-le-feu permanent et une solution à long terme fondés sur les principes et éléments énoncés dans sa résolution 1701 (2006)". Et "réaffirme avec force qu’il est nécessaire que l’Armée libanaise se déploie de façon efficace et durable dans le sud du pays et dans les eaux territoriales libanaises à un rythme accéléré, pour que les dispositions de ladite résolution soient appliquées dans leur intégralité".Condamnant toutes les violations de la Ligne bleue (tracée par l'Onu en juin 2000 permettant de confirmer le retrait israélien du Sud-Liban ) "commises par voie aérienne ou terrestre", le Conseil de sécurité "exhorte les parties à accélérer les efforts visant à délimiter et à marquer visiblement ladite Ligne dans son intégralité. Ainsi qu’à avancer dans le règlement des points litigieux. Après trente ans d'absence de dialogue, des pourparlers ont débuté en octobre 2020 entre les deux belligérants quelques jours après la signature d'un accord-cadre pour définir leurs frontières maritimes