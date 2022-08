La Croatie va obtenir 9 mrds€ dans le cadre de la politique de cohésion européenne

Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa) investira 244 M€ en Croatie pour inciter à une pêche durable, protéger la biodiversité et développer des secteurs de la transformation et de l'aquaculture vers une durabilité. "Cet accord de partenariat stimule la transition écologique et numérique de la Croatie et contribue à la consolidation de secteurs de la pêche et de l'aquaculture durables, innovants, résilients et à faibles émissions de carbone dans l'Adriatique", confirme Virginijus Sinkevičius, commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche."Depuis l'adhésion de la Croatie à l'UE (NDLR: en juillet 2013 ) , la politique de cohésion a investi dans le développement équilibré du pays l'équivalent de 4 % du PIB croate, ce qui a permis d'améliorer sa compétitivité, de créer de nouveaux emplois et de promouvoir une économie plus verte et plus numérique", souligne Elisa Ferreira, commissaire européenne à la cohésion et aux réformes.Ce sont principalement les financements européens ( 85% du budget total ) qui ont, par exemple, permis l' inauguration mi-août 2022 du pont de Pelješac . Cet ouvrage offre désormais une continuité territoriale à la Croatie.Cette nouvelle enveloppe de fonds supplémentaires pour la période 2021-2027 va permettre de poursuivre cet engagement.