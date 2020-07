La Croatie va compléter le réseau autoroutier paneuropéen grâce à un prêt de 55 M€

CROATIE. Grâce à un tronçon de 17,5 km entre le pont de Halasica et la ville de Beli Manastir (autoroute A5) et une nouvelle section d'autoroute de 5 km entre la ville de Beli Manastir et la frontière hongroise, la Croatie va pouvoir achever sa partie de l'autoroute du corridor paneuropéen Vc.



Un prêt de 55 M€, accordé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) à la société nationale des autoroutes Hrvatske Autocest d.o.o. (HAC - détenue par l'Etat croate), lui permettra d'augmenter la connectivité régionale, en raccord avec les sections du même corridor en Bosnie-Herzégovine, mais aussi de réduire les goulets d'étranglement.



Des améliorations ont été intégrées au projet, dans le cadre de la résilience au changement climatique, pour faire face aux risques d'impact des inondations et des précipitations extrêmes.



Liaison de transport international, le corridor Vc va relier Budapest (Hongrie) au port de Ploče (Croatie) en passant par la Bosnie-Herzégovine qui accueille la majorité de cet itinéraire soit 335 km sur les 702 km. Il offrira également le trajet le plus court entre l'Est et le Sud de la Croatie. "Ce projet est une priorité pour la Croatie et revêt une importance significative pour le développement des régions de Slavonija et de Baranja", souligne Boris Huzjan, président du conseil d'administration de la HAC.