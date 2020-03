La Croatie secouée par un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4

CROATIE. Les habitants de Zagreb ont été réveillés, dimanche 22 mars à 5h24 du matin, par un séisme d'une magnitude de 5,4 relevé à 10 km de profondeur. Le plus fort ressenti depuis 140 ans dans la capitale croate. La secousse a connu sept répliques de différentes intensité jusqu'à 18h avec pour la dernière une magnitude de 2,9, selon les chiffres recueillis sur le site du Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), basé à Bruyères-le-Châtel dans la région parisienne.



L'épicentre se situait à 7 km au Nord-Est de Zagreb et a touché une population évaluée à 700 000 habitants.



Les dégâts sont uniquement matériels, principalement dans les vieux quartiers du centre-ville qui subit également des coupures d'eau et d'électricité. Mais aussi le Parlement et la cathédrale dont la flèche est tombée. Un premier bilan fait état de plusieurs dizaines de blessés et d'un adolescent mort par la chute d'un plafond. L'aéroport de Zagreb a été évacué avant d'être remis en service, aucun problème n'ayant été constaté sur les pistes et sur les bâtiments.