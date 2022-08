La Croatie retrouve sa continuité territoriale grâce à un nouveau pont

Construit par un consortium chinois (China Road and Bridge Corporation) et financé à 85% par l'Union européenne au titre des fonds de la politique de cohésion - ce qui n'a pas manqué de susciter des critiques -, cet ouvrage de cinquante-cinq mètres de haut et de vingt-et-un mètres de large relie sur 2,4 kilomètres les villes de Brijesta et de Komarna. Le chantier a duré une quinzaine d'années et a nécessité une enveloppe de 357 M€.Les travaux du pont de Pelješac avaient débuté en 2007 avant d'être vite arrêtés faute de réunir la somme nécessaire. Ils avaient pu reprendre en 2017 grâce à l'arrivée des fonds européens.Longtemps, les autorités de Bosnie-Herzégovine se sont opposées au projet. Le jugeant illégal sans leur accord et arguant d'une violation de la Convention de l'Onu sur le droit de la mer. Sans succès. Tous les recours ont été rejetés créant une tension entre Sarajevo et Zagreb. Mais les Bosniens, qui craignaient que le pont limite l'entrée des bateaux de fort tonnage dans la baie de Neum, ont obtenu, lot de consolation, une augmentation de sa hauteur, passée de trente-cinq à cinquante-cinq mètres et donc aussi de son budget. La ville de Neum, seule station balnéaire du pays, craint la désaffection des touristes qui vont désormais pouvoir l'éviter."Le pont de Pelješac a été construit dans l'intérêt de la Croatie, mais pas au détriment de la Bosnie-Herzégovine", a toutefois tenu à préciser Zoran Milanovic, le président croate, lors de son inauguration.Pour mieux comprendre la particularité historique de Neum, lire aussi : La ville bosnienne de Neum bientôt enjambée par un pont pour assurer une continuité territoriale à la Croatie