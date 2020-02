La Croatie réalise une année touristique 2019 record

CROATIE. Avec un total de 20,7 millions de touristes accueillis en 2019 (+5% par rapport à 2018) et 108,6 millions de nuitées (+2,4%), la Croatie bat le record déjà enregistré en 2018.



Le tourisme domestique (2,4 millions d'arrivées) se renforce avec une augmentation de 9% par rapport à l'exercice précédent. Les nuitées réalisées par des Croates progressent elles de 8% à 13,8 millions.



Le pays réussit de mieux en mieux à répartir sa clientèle entre ses différentes régions et ses huit parcs nationaux et onze parcs naturels protégés. L'Istrie et les régions autour de Split (Comitat de Split-Dalmatie) et Rijeka (Comitat de Primorje-Gorski Kotar) restent les plus visitées avant celles de Dubrovnik et Zadar.



La première clientèle touristique du pays restent largement les Allemands avec 3 millions d'arrivées pour 21,2 millions de nuitées. Le Top 10 se poursuit ensuite avec la Slovénie (1,57 million de touristes), l'Autriche (1,46 million), l'Italie (1,20 million), la Pologne (969 040), le Royaume-uni (897 447), la République tchèque (790 254), les Etats-Unis (654 736), la Hongrie (644 155) et la France (639 972).



Le nombre de Français représente également un record (+8% par rapport à 2018), détrônant celui de 2005 avec 591 098 touristes venus de l'hexagone. "Nous sommes particulièrement fiers que la Croatie accueille chaque année de plus en plus de visiteurs français à travers tout le pays, que ce soit dans les régions traditionnelles, mais aussi dans de nouvelles régions telles que Zagreb, l’Istrie ou le Kvarner qui suscitent également beaucoup d’intérêt", commente Daniela Mihalic Đurica, directrice de l’Office National Croate du Tourisme en France.