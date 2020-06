La Croatie déclare un état de catastrophe naturelle après la mort de 50 millions d'abeilles

CROATIE. Le Comté de Medjimurje (Međimurje en croate) a déclaré, lundi 15 juin 2020, l'état de catastrophe naturelle dans la partie nord de cette région après la découverte, lundi 9 juin 2020, d'une mort massive d'abeilles. A ce jour, aucune explication n'est donnée à ce désastre. Le Préfet du comté, Matija Posavec, reste dans l'attente du résultat des analyses effectuées sur les abeilles, le miel et les échantillons de terrain collectés par les inspecteurs vétérinaires qui coopèrent avec le centre d'examen, de recherche et d'expertise médico-légale Ivan Vučetić de Zagreb. Des travaux vont également être menés pour tenté d'identifier un impact éventuel sur la santé humaine.Plusieurs hypothèses sont envisagées dans la presse croate comme une maladie spécifique aux abeilles ou les conséquences du traitement par pulvérisation d'insecticides ou d'herbicides dans des champs de colza et de pommes de terre proches, alors que les abeilles se trouvaient en vol. Voire, le stress causé par le changement climatique ou la pollution d'une rivière, la Sava, par des antibiotiques.La vingtaine d'apiculteurs locaux touchés dans une zone située entre Podturn et Gardinovac aurait recensé plus de 50 millions d'abeilles tuées, soient 600 ruches anéanties. Le comté de Medjimurje déclare, dans un communiqué sur son site, fournir "un soutien maximal aux apiculteurs afin de réparer les dégâts le plus rapidement possible et protéger les abeilles restantes". Ils recevront notamment 200 € par ruche endommagée.Frontalière avec la Hongrie et la Slovénie, le Medjimurje (115 000 habitants) est une région touristique réputée pour sa gastronomie, dont son miel.