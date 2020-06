La Cour des comptes européenne s'alarme du déclin de la biodiversité des terres agricoles

Pour l'alimenter, les auditeurs de ce rapport se sont rendus dans cinq pays (Allemagne, Irlande, Pologne, Roumanie et Chypre), ont enquêté dans cinq autres (Bulgarie, Danemark, Estonie, Italie et Portugal) et ont procédé à des entretiens structurés avec cinquante-sept agriculteurs portant sur les pratiques agricoles de douze Etats membres (Tchéquie, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Hongrie, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-Uni).



L'UE fixe des normes environnementales et cofinance la plupart des dépenses agricoles des Etats membres. Sur la période 2014-2020, la Commission européenne a prévu ainsi de consacrer 86 mrds€ à la biodiversité, dont 66 mrds€ provenant de la PAC. Les paiements directs dans le cadre de la PAC représentent environ 70% des dépenses agricoles de l'UE.



"La stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 et la proposition pour la PAC après 2020 doivent permettre à cette dernière d'être plus réactive face à des défis tels que la perte de biodiversité, le changement climatique ou le renouvellement des générations, tout en continuant à aider les agriculteurs européens dans l'optique d'un secteur agricole durable et compétitif", souligne Viorel Stefan, membre de la Cour des comptes européenne et responsable de ce rapport.



Le document formule en conclusion plusieurs recommandations à la Commission européenne comme "envisager de lier plus étroitement le niveau de cofinancement de différentes mesures à l'évaluation de leur impact sur la biodiversité", "élaborer des indicateurs fiables de la biodiversité des terres agricoles qui permettent d'évaluer les incidences positives et négatives des instruments de la PAC" ou encore "définir, conjointement avec les Etats membres, des actions concrètes et mesurables, à mettre en oeuvre pour une échéance donné (...) en faveur de la biodiversité pour l'après-2020".