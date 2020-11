La Cour des comptes européenne examine l'efficacité des fonds alloués au tourisme

UE. La Cour des comptes européenne lance un audit sur les fonds européens affectés à des investissements publics dans le secteur touristique de 2014 à 2020, Soit une somme de 4 mrds€ versée pour 10 000 projets par le Fonds européen de développement régional (Feder) et le Fonds de cohésion.



"Nous voulons savoir si les fonds alloués par l'UE au secteur ont été utilisés avec efficacité jusqu'à présent", explique Pietro Russo, membre de la Cour des comptes européenne et responsable de cet audit. "Nous examinerons également les mesures prises par la Commission afin de limiter les retombées de la crise liée à la Covid-19 sur le tourisme", poursuit-il.



L'enquête va couvrir quatre Etats membres (Espagne, Hongrie, Pologne, Roumanie). Elle s'intéressera non seulement au financement de projets publics relevant de programmes opérationnels sélectionnés sur la période 2014 à 2020, mais contrôlera également plusieurs projets publics achevés, financés entre 2007 et 2013, pour déterminer s'ils sont économiquement viables.



En 2019, le tourisme représentait environ 10% du Produit intérieur brut (PIB) de l'UE et 12% de l'ensemble des emplois. A cause de la pandémie plus de 7 millions d'emplois dans ce secteur se trouvent en péril et de nombreuses entreprises risquent la faillite. "Actuellement, l'UE soutient le tourisme en luttant contre la pénurie de liquidités dans le secteur, mais aussi en proposant des critères et des procédures harmonisés pour rétablir une liberté de circulation totale et sûre. De plus, en cherchant à déterminer comment accroître la résilience de l'industrie du tourisme de l'UE face aux chocs économiques, la Commission a mis en évidence des défis à plus long terme en relation avec la durabilité des Pme de ce secteur, leur utilisation du numérique et leur compétitivité", souligne un communiqué de la Cour des comptes européenne paru mercredi 4 novembre 2020.



L'audit sera publié au cours du troisième trimestre 2021 et servira, notamment, à mettre à jour la nouvelle stratégie de la Commission européenne en faveur de l'industrie du tourisme post Covid-19.