La Cour des comptes européenne appelle à la moblité durable dans les villes

UNION EUROPÉENNE.. Alors que l'Union européenne a investi près de 16,5 mrds€ sur la période 2014-2020 pour aider les villes à faciliter des déplacements plus respectueux de l'environnement, la Cour des comptes européenne constate peu de changement.L'institution basée à Luxembourg note dans un rapport spécial publié mardi 3 mars 2020 que "rien ne permet d'affirmer que les villes de l'UE revoient fondamentalement leur approche en matière de mobilité urbaine et réorientent le trafic urbain vers des modes de transport plus durables et respectueux de l'environnement". Elle pointe notamment "l'utilisation des véhicules privés (qui) n'a pas enregistré de baisse importante et, dans nombre de villes, la pollution atmosphérique dépasse toujours les niveaux acceptables pour la santé".L'enveloppe des 16,5 mrds€ a concerné la mise en place de transports propres (tramway et métro), de pistes cyclables et de systèmes de transport intelligent. "De réelles avancées dans le passage à une mobilité urbaine plus durable nécessitent peut-être davantage de temps, mais elles restent avant tout impossibles sans l'engagement des États membres. Toutes les parties prenantes, au niveau de l'Union, des États, des régions et des villes devraient œuvrer ensemble pour atteindre cet objectif", souligne Iliana Ivanova, Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. Selon elle, "le Pacte vert pour l'Europe, qui vient d'être publié, souligne à quel point il est important d'opérer dans nos villes ce changement radical – qui n'a que trop tardé."Les auditeurs se sont penchés sur les cas de huit centre métropolitains de quatre Etats : Italie (Naples et Palerme), Espagne (Barcelone et Madrid), Allemagne (Hambourg et Leipzig) et Pologne (Łódź et Varsovie). Toutes ces villes sont concernées par des procédures d'infraction de l'UE (hormis Palerme et Leipzig à fin 2019) à cause de leurs niveaux de pollution plus élevés que les valeurs autorisées.L'encombrement des routes urbaines dans l'Union européenne coûterait environ 270 mrds€ par an alors qu'un trafic fluide dans les zones urbaines se traduirait par une stimulation de la croissance économique et générerait des gains de productivité allant jusqu'à 30%.