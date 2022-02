La Cour de justice de l'UE confirme qu'Andorra ne peut pas être une marque

Dans son recours devant le CJUE, le gouvernement andorran faisait valoir que "l’Andorre n’est pas un pays connu pour la production des produits et la prestation des services en question, si bien qu’il n’existerait, pour le consommateur, aucune relation actuelle ou potentielle entre les produits et services en cause et la marque demandée qui permettrait de considérer le terme "Andorra" comme indiquant une provenance géographique au sens du règlement". Assertion balayée dans son intégralité par la CJUEDans ses attendus, l'institution basée au Luxembourg conclut que "le Govern d’Andorra n’est pas parvenu à remettre en cause les appréciations de l’EUIPO concernant le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause et que c’est à bon droit que l’EUIPO a estimé que cette marque ne pouvait, dès lors, être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Il s’agit en effet d’un motif absolu de refus qui justifie à lui seul que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne".Le Tribunal européen réfute également les accusations formulée par le gouvernement andorran à l'encontre de l'EUIPO de manquement à son obligation de motivation, viol des droits à la défense ou des principes de sécurité juridique, d’égalité detraitement et de bonne administration.Voir le texte intégral de l'arrêt de la CJUE ( en Français ou en Espagnol