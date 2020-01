La Conférence internationale de Berlin va tenter d’œuvrer pour la paix en Libye

LIBYE. Dimanche 19 janvier 2020 à Berlin, une énième conférence internationale se tiendra pour tenter de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis 2011 en Libye. Prévue en octobre 2019 et repoussée pour cause de combats persistants, elle est cette fois maintenue pour trouver une solution politique au conflit. Devraient y participer, outre les responsables de l'Onu sous l'égide de laquelle elle se déroule, toutes les parties libyennes, la Turquie, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Egypte, l' Algérie , les Emirats arabes unis et, bien entendu la puissance accueillante, l'Allemagne.Les deux ennemis vont devoir s'entendre sous l'impulsion de la Russie et de la Turquie. Moscou (qui dément), mais aussi Le Caire, Abu Dhabi et Amman soutiennent militairement le maréchal Khalifa Haftar. L'homme fort de l'Est du pays et chef de l'Armée nationale libyenne (ANL) est basé à Tobrouk. Ankara est devenu officiellement l'allié de Fayez Al-Sarraj avec la signature de deux accords (un militaire et un sur les frontières maritimes jugé récemment "nul et non avenu" par quatre pays ) avec son Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli, le seul à être reconnu par l'Onu.Ils devront trouver un compromis durable et ce malgré la volte-face de Khalifa Haftar, parti au matin du mardi 14 janvier 2020 de la capitale russe sans ratifier l'accord de cessez-le-feu signé par Fayez Al-Sarraj la veille au soir et effectif depuis dimanche 12 janvier 2020 à minuit. Selon des sources russes, Khalifa Haftar a demandé deux jours supplémentaires pour discuter du document avec les tribus libyennes alliées.