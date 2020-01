La Conférence de paix de Berlin sur la Libye n'a rien réglé

Pour Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a, pour la énième fois, insisté sur le fait "qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire au conflit en Libye." Il a annoncé la tenue d'une prochaine réunion portant sur les "aspects clefs de la réforme économique dont le pays a tout simplement désespérément besoin, comme l'unification de la banque centrale, le fait que la compagnie pétrolière nationale (NDLR : la NOC) doive être réintégrée et que le fonds souverain libyen soit rétabli." Antonio Guterres a également dévoilé la création d'un comité militaire. Composé de cinq représentants de chacune des deux parties (GNA et ANL), il sera en charge de surveiller la bonne application du cessez-le-feu. Ce comité devrait se réunir pour la première fois, dans les prochains jours, à Genève.Rien de bien nouveau .... Alors que Khalifa Haftar était parti de Moscou sans signer un projet de cessez-le-feu à l'initiative de la Russie et de la Turquie, ratifié, par contre, par Fayez Al-Sarraj. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a donc été plus mesuré sur les résultats de cette conférence : "Il est clair que nous n'avons pas réussi pour l'instant à lancer un dialogue sérieux et stable entre eux." Et la clef se trouve pourtant bien là.Samedi 18 janvier 2020, les troupes du général bloquaient les principaux terminaux pétroliers à l'Est du pays, stoppant ainsi l'activité des champs pétroliers d'El Sahara et El Feel et les exportations. Une action pour protester contre l'arrivée des troupes turques pour aider le GNA. "Un gisement de pétrole très important a arrêté sa production aujourd'hui. Cela nous inquiète beaucoup", soulignait Antonio Guterres, lors de la Conférence de Berlin. Selon la NOC, les quatre ports de Brega, Ras Lanouf, al-Sedra et al-Hariga sont fermés. Le blocage pourrait provoquer la chute de la production de 1,3 million de barils/jour à 500 000 barils/jour, soit un manque à gagner de 55 M$ par jour, précise la compagnie nationale pétrolière. "Le véritable motif de cette tentative est de créer une nouvelle entité illégitime pour l'exportation illégale de pétrole de Libye", avertissait Mustafa Sanalla, président de la NOC, en réponse à l'intention de Khalifa Haftar de mettre en place une entité parallèle pour gérer les terminaux de l'Est."Soyons clairs, si la NOC perd son monopole d'exportation de pétrole, l'intégrité future de la Libye est gravement menacée", insiste-t-il.