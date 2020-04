La Confédération nationale du tourisme du Maroc réclame 1,7 milliard de dirhams pour relever le secteur dès 2022

Ensuite, la CNT souhaite que les aides allouées aux emplois les plus vulnérables - comme celles des indépendants, des femmes et des jeunes -, soient sauvegardés et que le pouvoir d'achat de la classe moyenne soit préservé. Elle préconise une exonération des charges sociales et fiscales (IR, CNSS ..) de douze mois pour les entreprises maintenant 80% des effectifs. Aujourd'hui, elle ne couvre que trois mois et ne concerne que les sociétés se trouvant à l’arrêt. Autre avantage demandé, le maintien des prestations sociales des salariés, la mise en place d’un dispositif autorisant les entreprises conservant 80% des emplois à payer leur salarié sur la base du net, et la défiscalisation des départs en retraite anticipée pour les salariés proches de cette échéance.



Enfin, car toutes les sollicitations précédentes ne serviraient à rien sans, le rapport réclame un plan de relance du tourisme. Au niveau local, avec un budget public de promotion pour stimuler la demande locale, une révision du calendrier scolaire pour étaler la saison, le redémarrage des lignes intérieures de la compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) et la création de crédits vacances et de chèques vacances défiscalisés. Au niveau international, là aussi un budget additionnel de promotion sera nécessaire, de même qu'une enveloppe de co-marketing pour inciter les compagnies aériennes à reproposer la destination. Il faudra aussi rassurer les touristes sur les conditions sanitaires dans le pays et mettre l'accent de plus en plus sur la digitalisation de la promotion.



Pour parachever le tout, et relancer la compétitivité, les autorités marocaines devront créer un fonds de soutien au secteur pendant deux ou trois ans, proposer un accompagnement aux hôteliers envisageant de rénover leur établissement et lancer une plate-forme e-learning pour mettre à niveau les professionnels du secteur.