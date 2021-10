La Commission européenne veut soutenir les ex-salariés basques de la métallurgie

"En 2020, un tiers des entreprises fabriquant des produits métalliques en Espagne ont connu une baisse de 30 à 50% de leur production et de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente", rappelle dans un communiqué la Commission européenne. Ceci a conduit au licenciement de 300 salariés du secteur au Pays basque espagnol. En août 2020, cette région recensait 25% de chômeurs en plus que six mois auparavant, tandis que les pertes d'emplois dans le secteur de l'industrie ont été plus importantes que dans tous les autres réunis. Au Pays basque, la métallurgie représente environ un quart de la valeur ajoutée brute de l'industrie espagnole et 50% de sa production.



Depuis 2007, le FEM a débloqué quelque 652 M€ dans 166 cas, offrant une aide à plus de 160 000 travailleurs et environ 4 400 jeunes sans emploi, éducation ou formation dans vingt États membres. Les salariés du secteur de la fabrication textile portugais des régions Centre (Centro), Nord (Norte) et Lisbonne (Lisboa) ont ainsi bénéficié de 4,7 M€ pour trouver un nouvel emploi. 550 de trois entreprises de presse de la région Attica en Grèce ont également rejoint un plan de formation et de réorientation.



Les mesures soutenues par le FEM s'ajoutent aux mesures nationales actives du marché du travail.