La Commission européenne veut soutenir 801 salariés licenciés en Sardaigne

ITALIE. La Commission européenne a proposé, jeudi 28 octobre 2021, de soutenir 801 salariés licenciés en Sardaigne. 611 d'entre eux travaillaient à Air Italy et 190 à Porto Canale (terminal conteneurs) à Cagliari et ont perdu leur emploi à cause de restructurations et de la mondialisation.C'est justement le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) qui prévoit de débloquer une enveloppe de 5,4 M€ pour aider ces salariés italiens du transport aérien et de l'entreposage de marchandises à trouver un nouvel emploi. Le FEM va financer une partie de leurs études, des formations complémentaires, ou la création de leur propre entreprise. Le coût total de ces mesures est évalué à 6,3 M€, la région de Sardaigne apportera les 15% restants.Née en octobre 2017 avec la reprise de Meridiana par Qatar Airways et Alisarda et basée à Olbia en Sardaigne, la compagnie aérienne Air Italy a subi une liquidation judiciaire en février 2020 , laissant 1 200 salariés sur la touche.Ceux de Porto Canale sont aussi victimes de la cessation des activités dans le port de Cagliari, à la suite de la relocalisation d'opérations de fret maritime vers des sites offrant des liaisons terrestres avec le reste de l'Italie et de l'Europe.Cette proposition de la Commission européenne doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil.