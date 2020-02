La Commission européenne veut rouvrir la porte à l'adhésion des pays des Balkans

UNION EUROPÉENNE. Mercredi 5 février 2020, la Commission européenne a rendu publique une proposition destinée à "faire avancer le processus d'adhésion à l'UE en le rendant plus crédible, plus dynamique, plus prévisible et doté d'un pilotage politique plus déterminé". Le texte prévoit de mettre davantage l'accent sur les réformes fondamentales, à commencer par l'état de droit, le fonctionnement des institutions démocratiques, de l'administration publique et de l'économie des pays candidats.



"Lorsque des pays partenaires remplissent les critères objectifs, les Etats membres doivent accepter de passer à l'étape suivante du processus, en respectant le principe de l'approche fondée sur le mérite", souligne Olivér Várhelyi, Commissaire européen en charge du voisinage et de l'élargissement. Les chapitres de négociations (35 aujourd'hui) seront regroupés en six groupes thématiques : "fondamentaux"; marché intérieur; compétitivité et croissance inclusive; programme environnemental et connectivité durable; ressources, agriculture et cohésion; relations extérieures.



Cette proposition vise clairement et sans ambiguïté le processus concernant les pays des Balkans occidentaux, et principalement la République de Macédoine du Nord et l'Albanie.