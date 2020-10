La Commission européenne verse une assistance financière de 16 mrds€ à l'Italie et à l'Espagne

ITALIE / ESPAGNE. La Commission européenne annonce, mardi 27 octobre 2020, le versement d'un montant total de 17 mrds€ à l'Italie (10 mrds€), à l'Espagne (6 mrds€) et à la Pologne (1 mrd€). Cette aide intervient dans le cadre de l' instrument SURE (Support to mitigate unemployment risks in emergency - Soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d'urgence), créé par l'Union européenne pour protéger les emplois et les salariés face aux conséquences de la Covid-19.Elle prend la forme de prêts à des conditions favorables qui "permettront à ces Etats membres de couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires qu'ils ont mises en place en réaction à la pandémie de coronavirus, en particulier pour les travailleurs indépendants", comme le précise un communiqué.Ces 17 mrds€ représentent la première tranche d'assistance financière. "Ces premiers versements au titre de l'instrument SURE constituent une étape importante dans les efforts que nous déployons pour préserver l'emploi et les moyens de subsistance. Ils témoignent clairement de la solidarité de l'Europe avec les citoyens espagnols, italiens et polonais frappés par cette crise sans précédent. Nous restons résolus à protéger les personnes et l'emploi dans toute l'Europe. L'instrument SURE jouera un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif", commente Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.