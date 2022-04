La Commission européenne verse 21 mrds€ à l'Italie

ITALIE. La Commission européenne a procédé, mercredi 13 avril 2022, à un premier paiement de 21 mrds€ à l'Italie, réalisé dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) du programme NextGenerationEU . 10 mrds€ de cette somme représentent des subventions et 11 mrds€ des prêts.Entrés en vigueur en février 2021 dans le cadre du programme de relance NextGenerationEU, les fonds FRR visent à atténuer l'impact économique et social de la pandémie de Covid-19 jusqu'au 31 décembre 2026. Abondés par une dette commune européenne , ils bénéficient d'une enveloppe globale pouvant atteindre 723,8 mrds€, répartie en 385,8 mrds€ de prêts et 338 mrds€ de subventions.Le déblocage des 21 mrds€ avait été demandé le 30 décembre 2021 par Rome pour soutenir cinquante-et-une cibles et étapes couvrant plusieurs réformes et investissements dans les domaines de l'administration publique, des marchés publics, de la justice, du cadre de réexamen des dépenses, de l'enseignement supérieur, des politiques actives du marché du travail et de la loi-cadre visant à renforcer l'autonomie des personnes handicapées ainsi que sur le système d'audit et de contrôle de l'Italie pour la mise en œuvre de la FRR. Elles concernent également des investissements importants dans le domaine de la numérisation des entreprises ("transition 4.0"), de l'efficacité énergétique et de la rénovation des bâtiments résidentiels.