La Commission européenne valide une aide d’État de 2,55 mrds€ pour TAP Air Portugal

L'aide se traduira par des mesures de fonds propres ou de quasi-fonds propres (injection dans le capital ou prêt pouvant être converti en capital) donc pour un montant de 2,55 mrds€, y compris la conversion d'un prêt de sauvetage de 1,2 mrd€ en fonds propres approuvé à nouveau le 16 juillet 2021 par la Commission européenne.Le plan de restructuration prévoit une scission des activités entre d'une part les compagnies aériennes (Tap Air Portugal et Portugalia) et d'autre part les actifs non essentiels à céder constitués par les filiales dans le domaine de la maintenance (Brésil), de l'approvisionnement des appareils ou des opérations au sol. Tap Air Portugal et Portugalia devront rationaliser leur réseau en attendant une reprise du trafic aérien pas prévue avant 2023. Elles ne pourront donc non seulement pas acheter d'avions mais seront obligées à réduire leur flotte.Tap Air Portugal est également appeler à réduire ses créneaux d'atterrissage et de décollage sur le tarmac de Lisbonne afin de "conserver une concurrence effective dans cet aéroport", indique la Commission européenne. Dix-huit "slots" par jour seront ainsi libérés pour être remis à une autre compagnie sélectionnée par l'institution après un appel à propositions lancé avant la saison IATA hiver 2022-2023 (30 octobre 2022 au 25 mars 2023). "Ces mesures permettront l'entrée durable ou l'expansion d'un transporteur concurrent à cet aéroport, au bénéfice des consommateurs", précise la Commission européenne.TAP a été renationalisée le 2 juillet 2020 par Marcelo Rebelo de Sousa, Premier ministre portugais. Le gouvernement a porté la part de l'État dans le capital de 50 à 72,5% après que les actionnaires privés aient refusé d'accepter ses conditions en échange d'un prêt. La compagnie avait été privatisée en 2015 à hauteur de 61%, puis en 2016 l'État portugais était remonté à 50%