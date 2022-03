La Commission européenne valide une aide d’État de 120 M€ pour les transporteurs espagnols

Concernant toutes les sociétés établies dans l'Union européenne possédant toutes les licences nécessaires (dont le certificat de sécurité unique), ce dispositif s'appliquera jusqu'au 30 juin 2026.Pour prendre cette décision positive, la Commission européenne a pris en compte que ce régime espagnol serait "bénéfique pour l'environnement et la mobilité, du fait qu'il soutient le transport par rail, qui est moins polluant que le transport par route, tout en favorisant la décongestion des routes". Donc, il s'inscrit pleinement dans "les objectifs du Pacte vert pour l'Europe ", souligne Margrethe Vestager.La vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la politique de concurrence, relève également la "limitation des éventuelles distorsions de concurrence." D'ailleurs dans ses conclusions, la Commission constate bien que cette aide est limitée "à la compensation de la différence de coûts entre le transport routier et le transport ferroviaire, et n'aura donc pas d'effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges dans l'UE".