La Commission européenne va participer au financement du chômage partiel en Espagne et en Italie

Sure va soutenir principalement l'Italie et l'Espagne mais à vocation à venir en aide à tous les autres pays durement touchés.Les précisions seront données dans la semaine sur ce dispositif qui sera garanti par tous les Etats membres et vivra grâce à leur solidarité. "Lorsque la demande reprendra et que les commandes reviendront (ce dispositif permettra de) relancer sans délai le moteur économique de l'Europe", insiste Ursula von der Leyden."L’idée est simple. Même si les entreprises n’ont pas de commandes et donc pas d’activité en raison d’un choc externe temporaire, tel que le coronavirus, elles ne doivent pas licencier leurs travailleurs. Elles continuent à les employer, même s’il y a moins de travail. Pendant leur temps libre, les travailleurs peuvent, par exemple, acquérir de nouvelles compétences qui bénéficieront à la fois à l’entreprise et à eux-mêmes", souligne la présidente de la Commission européenne.